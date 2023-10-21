منظمو الرحلات السياحية النمساويون في متنزه سيباري الأثري

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - قام أكثر من خمسين منظم رحلات نمساوي بزيارة متنزه سيباري الأثري ومتحف سيباريتيد الأثري الوطني.



يعد مشغلو قطاع السياحة جزءًا من جمعية تجمع منظمي الرحلات السياحية الرئيسيين في النمسا - وقد تمت دعوتهم، بفضل الإجراء الذي اتخذته إدارة السياحة في المنطقة، لعقد اجتماعهم السنوي في سيباريتيد.



في يوم الخميس - كما ورد في مذكرة من إدارة الحديقة الأثرية - كان لديهم أول اتصال بأسطورة وتاريخ سيباري القديم: سلسلة المبادرات، في الواقع، بدأت بمؤتمر تم تنظيمه في ساليس منتجع في كوريليانو روسانو والذي بدأ من موضوع "أسطورة وتاريخ ماجنا جراسيا" لمناقشة تراث ماضينا القديم في جميع تلك الجوانب المتأصلة في الفن والهندسة المعمارية والعلوم والدين وكيف في جنوب إيطاليا - وفي كالابريا على وجه الخصوص - فالثقافات المختلفة التقت واندمجت، مما أدى إلى خلق مزيج لا مثيل له اليوم". (أنسامد).





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