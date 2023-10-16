فلوريدا تستضيف معرضا عن بونافينتورا بيسي

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - يستضيف متحف رينجلينج للفنون في ساراسوتا بولاية فلوريدا الأمريكية معرضا عن الرسام الإيطالي بونافينتورا بيسي (1601-1659)، والذي يقدم مجموعة من الأعمال للرسام الإيطالي قادمة على سبيل الإعارة من متحف مودينا المدني.



كما يقدم متحف رينجلينج للفنون لوحة "القديس جيروم في الصلاة" التي رسمها لوتشو مساري (1539-1633)، الذي كان أستاذ بونافينتورا، ضمن مجموعة تضم أكثر من 40 عملاً معروضًا في المتحف حتى 7 يناير، بعد أن تم ترميمها بتمويل من نفس المتحف الأمريكي.



يهدف مشروع المعرض لتأكيد أهمية بونافينتورا بيسي في تاريخ الثقافة الفنية الإيطالية في القرن السابع عشر، باعتباره فنانا راقيا وتاجرًا في الأعمال لهواة الجمع، حتى المتميزين منهم. على وجه الخصوص، كان لوتشو مساري، وهو شخصية بارزة في مدرسة كاراتشي البولونية أولاً ثم في المدرسة الكلاسيكية الرومانية، معلما لبيسي.



(أنسامد).





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