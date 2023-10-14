السياحة تتجاوز مستويات 2019 بفضل الانتعاش القوي في القطاع

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - يواصل قطاع السياحة في إيطاليا في عام 2023 الانتعاش القوي الذي شهده العام الماضي، ليتجاوز أخيرًا مستويات النمو التي سجلها في عام 2019، أي العام الذي سبق فرض قيود على السفر بسبب تفشي وباء كورونا.



وجاء هذا النمو مدفوعا بالتجارة الإلكترونية التي سجلت 16.9 مليار يورو في قطاع النقل (71% من إجمالي الإنفاق) و19.4 مليار في قطاع الضيافة (54% من الإجمالي)، وذلك وفقا لدراسة بحثية نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مرصد ابتكارات السفر التابع لكلية الإدارة في جامعة العلوم التطبيقية في ميلانو.



هذا العام أيضا، لعبت التجارة الإلكترونية دورًا رئيسيًا، حيث نمت بشكل أسرع من إجمالي السوق بزيادة 50% مقارنة بعام 2022 بإجمالي 16.9 مليار يورو.



يقول فيليبو رينجا، مدير مرصد ابتكارات السفر في جامعة العلوم التطبيقية في ميلانو : حتى الآن، يمكننا أن نؤكد أن قطاع النقل قد تجاوز بكثير القيم التي سجلها في فترة ما قبل الوباء، لا سيما فيما يتعلق بتأجير السيارات لأغراض السياحة وشركات الطيران، مع نمو كلا القطاعين بنسبة 13% مقارنة بعام 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التعريفات التي تضاعفت في بعض الحالات مقارنة بعام 2022.



كما أن قطاع الضيافة يتعافى بقوة أيضًا. بالنظر إلى التدفقات الواردة والمحلية، فقد سجل 35.8 مليار يورو في عام 2023، بزيادة 11٪ مقارنة بعام 2022، متجاوزا مستويات 2019 بنسبة 7% عندما بلغ إجمالي القطاع 33.4 مليار يورو. (أنسامد).





Ottieni il codice embed