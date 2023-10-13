2024 سيكون عام السياحة للإيطاليين في الخارج
وتشير التقديرات إلى أن عدد الإيطاليين الذين يعيشون في الخارج يبلغ 60 مليونًا.
يتمتع العديد منهم بمستوى جيد من القدرة الشرائية، ووفقًا لدراسة أجرتها جمعية الأعمال Confcommercio ووكالة أبحاث السوق SWG، مما يمكن أن يدر للسوق حوالي 8 مليارات يورو من الإيرادات السنوية لقطاع السياحة في إيطاليا.
وتستند الدراسة، التي قدمت في معرض TTG السياحي في ريميني، إلى تحليل المجتمعات الإيطالية في ثمانية بلدان - الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. (أنسامد).