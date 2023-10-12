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سانتانشي: السياحة أصبحت صناعتنا الأولى

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - قالت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشى "السياحة أصبحت صناعتنا الأولى التي يجب أن نعمل على تنميتها".

وأضافت عند افتتاح الأجنحة الكبيرة لمعرض ريمينى الذي سيحول روما إلى عاصمة السياحة لمدة ثلاثة أيام "أن الموسم السياحي الحالي كان استثنائياً خلال الستة أشهر الأولى من العام إلا أن موسم الصيف عانى من تراجع كبير ولم يتجاوز 2019 ".

واردفت أن من بين أسباب التراجع الأحوال الجوية المدمرة مما أدى إلى انخفاض التدفقات على إيطاليا بالإضافة إلى حرائق صقلية وسردينيا وبوليا ولا ننسى التضخم وارتفاع تكاليف الحياة مما دفع الكثير من الإيطاليين إلى تقليص نفقاتهم".

وأشارت إلى أنه "تم تعويض التراجع بالتدفق السياحي الأجنبي ليس فقط من أوروبا ولكن من أسواق لم تكن متوقعة بشكل كبير مثل الولايات المتحدة". (أنسامد).

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