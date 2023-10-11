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بوكا: السياحة الإيطالية في حالة جيدة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - قال رئيس "فيديرال بيرجى"منظمة تنظيم المشاريع الرئيسية فى قطاع السياحة بإيطاليا برنابو بوكا إن البلاد تشهد نهاية عام سياحى "جيد" خاصة في السوق الدولية وبالنسبة للمدن الفنية.

وأضاف عشية معرض الترويج للسياحة العالمية في البلاد وتسويق العروض السياحية فى جميع انحاء العالم وهو اهم حدث سياحة فى ريمينى "اننا في انتظار نتيجة الربع الأخير من العام حتى نصل إلى التقييم السليم حيث تحسن الوضع بعد التباطؤ الذي سجله الصيف الماضي وذلك بفضل السياح الأمريكيين الذين وصلوا بأعداد كبيرة للبلاد".

وأكد أنه متفائل لعام 2024 على ضوء بعض الاشارات الإيجابية، إلا أنه أبدى تخوفاً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويشارك في المعرض 2700 علامة تجارية عارضة منها 58% من أوروبا و 42% من باقي انحاء العالم. (أنسامد).

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