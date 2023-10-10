ظهور ميلو مانارا لاول مرة فى الاوبرا

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - ظهرالكاتب الايطالى ميلو مانارا البالغ من العمر 78 عاماً لاول مرة فى الاوبرا حيث يقدم لوحات وملابس القرن الثامن عشر لاوبرا "كوزي فان توتى" لموزارت وهو العنوان الافتتاحى لموسم الاوبرا السادس والخمسين.



وستقدم الاوبرا الجمعة 20 والاحد 22 اكتوبر مع عرض شبابى يوم 18 اكتوبر.



ويضع مانارا بصمته المعاصرة المرحة ذات الالوان القوية فى سينوجرافيا ثنائية الابعاد ( فن تنسيق الفضاء المسرحي والتحكم في شكله؛ بهدف تحقيق أهداف العرض المسرحي، الذي يشكل إطاره الذي تجري فيه الأحداث) تمزج بشكل عرضى الكوميديا بالمأساة والكأبة مع الاثارة.



وبهذه المناسبة رسم مانارا سلسلة استثنائية من الرسوم التوضيحية حول تحولات زيوس بين الحوريات والالهة وتذكر الوان الباستيل التى استخدمها بالمشاهد والازياء و الاتجاهات التصويرية فى القرن 18.



(أنسامد).





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