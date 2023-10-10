ظهور ميلو مانارا لاول مرة فى الاوبرا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. سفر
  3. ظهور ميلو مانارا لاول مرة فى الاوبرا

ظهور ميلو مانارا لاول مرة فى الاوبرا

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - ظهرالكاتب الايطالى ميلو مانارا البالغ من العمر 78 عاماً لاول مرة فى الاوبرا حيث يقدم لوحات وملابس القرن الثامن عشر لاوبرا "كوزي فان توتى" لموزارت وهو العنوان الافتتاحى لموسم الاوبرا السادس والخمسين.

وستقدم الاوبرا الجمعة 20 والاحد 22 اكتوبر مع عرض شبابى يوم 18 اكتوبر.

ويضع مانارا بصمته المعاصرة المرحة ذات الالوان القوية فى سينوجرافيا ثنائية الابعاد ( فن تنسيق الفضاء المسرحي والتحكم في شكله؛ بهدف تحقيق أهداف العرض المسرحي، الذي يشكل إطاره الذي تجري فيه الأحداث) تمزج بشكل عرضى الكوميديا بالمأساة والكأبة مع الاثارة.

وبهذه المناسبة رسم مانارا سلسلة استثنائية من الرسوم التوضيحية حول تحولات زيوس بين الحوريات والالهة وتذكر الوان الباستيل التى استخدمها بالمشاهد والازياء و الاتجاهات التصويرية فى القرن 18.

(أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط