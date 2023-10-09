معرض عن كارثة سد فايونت وفيضانات إميليا رومانيا
يمثل المعرض لقاءا بين عصور وعوالم مختلفة، لتلتقي فيه صور المصور جوزيبي زانفرون المعروف باسم بيبي، عن كارثة سد فايونت عام 1963، مع صور المصور الشاب من فاينزا، نيكوليتا فالا، في تناول الكارثة التي ضربت بلاده.
يقام المعرض بعنوان "شهود على الزمن - عندما تحكي الصور القصة" اعتبارا من يوم الجمعة 13 أكتوبر وسوف يستمر حتى نهاية الشهر.
من خلال هذه المبادرة، يعتزم الاتحاد الوطني للصحافة الإيطالية في بيلونو ونقابة الصحفيين في فينيتو - بالتعاون مع بلدية لونجارون ومؤسسة فايونت -إحياء الذكرى الستين للكارثة التي وقعت في 9 أكتوبر والتي أدت إلى مقتل 1910 أشخاص، من خلال عدسة التصوير الصحفي.
(أنسامد).