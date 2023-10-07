فوربس : سردينيا أفضل وجهة سفر عام 2024

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - تجذب جزيرة سردينيا الإيطالية المسافرين بشواطئها الفاخرة كوستا سميرالدا وسواحلها المتلألئة ومتاجرها الحصرية، حيث يمكن للزائرين استكشاف القرى الساحلية والاستمتاع بالمأكولات الفاخرة والانغماس في التجارب المحلية الغنية.



هكذا تصف مجلة فوربس الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، الجزيرة الإيطالية، ووضعتها في المركز الأول في تصنيف أفضل 24 وجهة للسفر عام 2024، بحسب أحد مستشاري السفر الفاخر. كما تعتبر أيضًا الوجهة الإيطالية الوحيدة في القائمة.



بالنسبة لعشاق الشواطئ والطعام ومحبي إيطاليا، يمكنهم استكشاف الآثار والاستمتاع بالمأكولات البحرية وجبن "كاسو مارزو" الفريد من نوعه، والذي يحتوي على يرقات الحشرات الحية. كما تقدم المجلة سلسلة من النصائح حول أشياء لا ينبغي تفويتها، مثل شواطئ كوستا سميرالدا الخلابة مثل شاطئ بورتو تشيرفو والقرى الساحلية وتأجير اليخوت الخاصة. (أنسامد).





Ottieni il codice embed