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ريميني تستضيف النسخة الستين من تجربة السفر "تي تي جي"

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - تستضيف مدينة ريميني في فاعلية كبيرة النسخة الستين من تجربة السفر "تي تي جي" العالم، وهو معرض سياحي للمجموعة الإيطالية للمعارض في الفترة بين 11 و13 أكتوبر.

ويضم المعرض الذي أصبح دوليا، 55 مقصدا أجنبيا، وألف مشتري حول العالم بالإضافة إلى 2700 عارض مقسمين في 26 جناحا، ليصبح بذلك نقطة مرجعية للسفر في جميع أنحاء حوض البحر المتوسط.

وبالنسبة للمستجدات في نسخة عام 2023، يمكن للمشترين الأجانب المشاركين في المعرض، التعرف على المقاصد السياحية الإيطالية والأجنبية أيضا من أجل الاستثمار فيها.

وانطلق المعرض على الصعيد الدولي بين دول سلوفينيا وكرواتيا واليونان والمغرب والأردن.

ويستكشف الحدث قطاع يعيد تشكيل نفسه في جميع أنحاء العالم، عبر مراعاة البعد الأخلاقي بشكل كامل، منها البيئة والقضايا الاجتماعية التي تشجع العلاقات بين الناس وبين الأنواع الحية الأخرى.

لم يعد مجال السفر مجرد مساحة للهروب، بل يتغير وفقًا للتحديات الجديدة التي تفرضها المعاصرة، كما دعت منظمة السياحة العالمية بمناسبة يوم السياحة العالمي.

ومن بين الدول التي عادت إلى المعرض تبرز تركيا، بينما توسع مصر والبرتغال مشاركتهما فيه، وهو اعتراف مهم بالدور الاستراتيجي للحدث.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن عدد المشترين الأجانب، 1000، يأتون من 62 دولة، 58% منهم أوروبيون و42% من أصل غير أوروبي. ومن بين الميزات الجديدة الصين، التي اختارت المشاركة مرة أخرى في حدث ريميني لإعادة بناء عروضها السياحية. (أنسامد).

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