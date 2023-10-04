كتاب الصلوات "دورازو" يعرض للجمهور فى جنوة

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - تقررعرض كتاب الصلوات "دورازو" وهو تحفة حقيقية من عصر النهضة الموجود فى مكتبة بيريو فى جنوة للجمهور.



وتعرض المكتبة المخطوطة التى تتمتع بجمال استثنائى وهي من الرق المصبوغ باللون الارجوانى والحروف الذهبية فى صندوق مغلف بالحرير الابيض .



ويأتى العرض بعد 60 عاماً من اصدارها الاخير فى جنوة بمناسبة "ايام رولي" المخصصة للاحتفال بجنوة عاصمة الكتاب 2023.



ويتميز الكتاب الذى يعرف ايضاً باسم "اوفيزيولو دورازو" عن اى كتاب تعبدى اخر باستخدام الرق الاحمر الداكن والكتابة بالاحرف الذهبية وقد ظهر فى اوائل القرن السادس عشر .



والمخطوط عبارة عن مجموعة من المزامير والصلوات العامة يمكن تلاوتها فى الساعات المحددة فى اليوم : الفجر و التسبيح والساعة الاولى والساعة الثالثة وصلاة الغروب وصلاة المساء .



وقد انتشر الكتاب على نطاق واسع فى القرنين الرابع عشر و الخامس عشر خاصة فى فرنسا وهولندا وكان مخصصاً لاستخدام العامة.



وقد بدأ تداوله عندما تم تكليف تاجر من البندقية بطباعته ثم انتقل الى يد احد الارستقراطيين وجامع تحف من بارما وانتهى به الامر فى المجموعة الخاصة للماركيز مارسيلو دورازوالذى ينتمى الى واحدة من اهم و اغنى العائلات فى جنوة . (أنسامد).





Ottieni il codice embed