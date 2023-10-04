كتاب الصلوات "دورازو" يعرض للجمهور فى جنوة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. سفر
  3. كتاب الصلوات "دورازو" يعرض للجمهور فى جنوة

كتاب الصلوات "دورازو" يعرض للجمهور فى جنوة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - تقررعرض كتاب الصلوات "دورازو" وهو تحفة حقيقية من عصر النهضة الموجود فى مكتبة بيريو فى جنوة للجمهور.

وتعرض المكتبة المخطوطة التى تتمتع بجمال استثنائى وهي من الرق المصبوغ باللون الارجوانى والحروف الذهبية فى صندوق مغلف بالحرير الابيض .

ويأتى العرض بعد 60 عاماً من اصدارها الاخير فى جنوة بمناسبة "ايام رولي" المخصصة للاحتفال بجنوة عاصمة الكتاب 2023.

ويتميز الكتاب الذى يعرف ايضاً باسم "اوفيزيولو دورازو" عن اى كتاب تعبدى اخر باستخدام الرق الاحمر الداكن والكتابة بالاحرف الذهبية وقد ظهر فى اوائل القرن السادس عشر .

والمخطوط عبارة عن مجموعة من المزامير والصلوات العامة يمكن تلاوتها فى الساعات المحددة فى اليوم : الفجر و التسبيح والساعة الاولى والساعة الثالثة وصلاة الغروب وصلاة المساء .

وقد انتشر الكتاب على نطاق واسع فى القرنين الرابع عشر و الخامس عشر خاصة فى فرنسا وهولندا وكان مخصصاً لاستخدام العامة.

وقد بدأ تداوله عندما تم تكليف تاجر من البندقية بطباعته ثم انتقل الى يد احد الارستقراطيين وجامع تحف من بارما وانتهى به الامر فى المجموعة الخاصة للماركيز مارسيلو دورازوالذى ينتمى الى واحدة من اهم و اغنى العائلات فى جنوة . (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط