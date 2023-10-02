معرض عن الشاعر الإيطالي جيوڤانى باسكولى في بارجا

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - تستضيف مدينة بارجا الإيطالية معرضا عن الشاعر الإيطالي جيوڤانى باسكولى في الفترة من 30 سبتمبر حتى 3 ديسمبر، والذي يتناول لأول مرة إحدى هوايات باسكولى، وهي التصوير الفوتوغرافي، بعنوان "المصور جيوڤانى باسكولى"، في قصر بانكراتسي.



يقام المعرض الذي تنظمه بلدة سان ماورو باسكولي بتمويل من وزارة الثقافة، برعاية مؤسسة باسكولي وبلدية بارجا بدعم من مؤسسة كاسا دي ريسبارميو في لوكا.



ويحكي جانبا جديدا من حياة باسكولى الشغوف بالابتكارات التكنولوجية في عصره، لدرجة أنه حصل على كاميرا كوداك كهدية.



التقط الشاعر عشرات وعشرات الصور خلال حياته، والتي يتناولها المعرض الذي يحكي عن هذا الشغف الكبير لدى الشاعر، والمعرفة التي تكمن وراءه، ويقدم صورًا تم التقاطها في الغالب في بيئة المنزل مع صور لمناظر طبيعية ووجوه عائلية وأنشطة الفلاحين والحياة اليومية.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed