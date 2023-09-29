نيويورك تستضيف معرضا عن الرسام الإيطالي جوتو

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - تستضيف مدينة نيويورك معرضا عن أعمال الرسام والمهندس المعماري الإيطالي جوتو بعنوان "سحر جوتو" في المعهد الثقافي الإيطالي في الفترة من 8 نوفمبر إلى 31 يناير 2024.



تنظم المعرض شركة Hidonix INC، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي ستسمح للجمهور في قاعة المؤتمرات بالمعهد الثقافي الإيطالي بالتجول بشكل افتراضي في كنيسة سكورڤينى في بادوڤا.



وفي القاعات الأخرى، ستسمح شاشات اللمس وشاشات المسح الضوئي بالغوص في إرث جوتو، والتحليل المتعمق للابتكارات التي جلبها الفنان إلى كنيسة سكورڤينى، ومعرفة التراث الفني الغني لبادوڤا وتراثها الفكري.



كما سيتم عرض إحدى روائع الفنان الإيطالي جوارينتو، وهي لوحة مقاس 90 × 58 سم تصور ملاكا يجلس على مقعد، والتي جاءت على سبيل الإعارة من المتاحف المدنية في بادوڤا. (أنسامد).





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