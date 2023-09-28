فالو دى ديانو، أرض قديمة يجب إعادة اكتشافها

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - يعتبر وادي "فالو دى ديانو" بمثابة أرض عبرها التاريخ بجبالها وسهولها، حيث يحده نهر البورنى ومن جهة أخرى سلسلة جبال مادالينا.



يعتبر هذا الوادي ممراً واضحاً يصل الشمال بالجنوب، عرفه قدماء الرومان والقوط الغربيون الغزاة والبوربون والبيزنطيون وغيرهم، وقد حافظ على آثار ماضيه الغني.



ومؤخراً أعلنت مدينة سيراتوزا دى سان لورينزو فى وسط بادولا ثاني أكبر مدينة أوروبية بعد مدينة جرينوبل كموقع للتراث العالمى لليونسكو منذ عام 1998.



وبها أيضاً منطقة سيرتوسا والتي سرق جنود نابليون الكثير من كنوزها وفقد العديد منها الا أنها مازالت تجتذب الزوار وتقدم فن الطهو الذي يعود للعصور القديمة بالإضافة إلى مشروبها المحلي الكحولي الخاص بها "سيلينتيوم".



وتضم قصر بادولا الرائع الذي أقام به الكثير من الفنانين بالإضافة إلى الكنائس المتعددة ومنها ابراشية تيجيانو ودير كنيسة سان كونو وكاتدرائية سانتا ماريا ماجورى.



ولمن يحبون الطبيعة، نجد حديقة "دبمولينى دى سان بيترو التاناجرو"، حيث يمكن مشاهدة المطاحن القديمة وزيارة مزارع الكروم ومزار القديس أنطونيو. (أنسامد).





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