متحف نابولي الوطني للآثار، مسار جديد ومناطق عرض جديدة

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - بدأ متحف نابولي الوطني للآثار مسارا جديدا مع افتتاح موقع جديد تحت الأرض بتكلفة تقدر بأكثر من 11 مليون يورو، وهو المشروع الذي سيؤدي إلى إعادة تنظيم المستودعات، وإنشاء مناطق عرض جديدة، وقسم مخصص للبحر الأبيض المتوسط والخدمات والضيافة ذات المعايير الدولية.



وقال باولو جوليرني مدير المتحف، بمناسبة بدء الأعمال التي ستمنح القصر القديم مستوى جديد من المتعة : إنه ليس حلما ولا وعدا. مع هذه "الثورة" التي تنطلق هذه المرة من تحت الأرض، وصلنا لاستخدام ما يقرب من 50 مليون يورو من الأموال العامة.



وأضاف : لقد عملنا في السنوات الأخيرة من الأسطح إلى المستودعات، مع إعادة افتتاح الجناح الغربي مع قسم "كامبانيا الرومانية" في أبريل الماضي بحضور وزير الثقافة جينارو سانجوليانو.



وتابع : لقد فعلنا ذلك من أجل متحف المدينة "الذي لم يكن بهذا الحجم من قبل ولم يتم إغلاقه أمام الجمهور على الإطلاق، منوها أن عدد الزوار تجاوز مستويات عام 2022، حيث تم تسجيل 420 ألف زائر في منتصف سبتمبر 2023 مقارنة بإجمالي 400 ألف العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 31.8%. (أنسامد).





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