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معرض لأعمال الأمريكي ويليم دى كونينج في فينيسيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - في عام 2024، سيخصص معرض أكاديمية فينيسيا معرضا لأعمال الفنان الأمريكي ويليام دي كونينج، الذي يعد أحد رموز الفن الأمريكي في الفترة من الخمسينيات إلى الثمانينيات.

سيقام المعرض في الفترة من 16 أبريل إلى 15 سبتمبر 2024 برعاية ماريو كودوجناتو وجاري جاريلز، ويتم الترويج له بالتعاون بين معرض أكاديمية فينيسيا ومؤسسة ويليم دى كونينج. يركز المعرض على تأثير إقامة الفنان في إيطاليا في عامي 1959 و1969 من خلال تقديم 75 عملاً (لوحات ومنحوتات وأعمال فنية) من أعمال ويليم دى كونينج.

ولد ويليم دى كونينج في روتردام (هولندا) عام 1902 ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1926، بعد أن صعد سرا على متن إحدى السفن، ليخوض رحلة طويلة جعلت منه منذ نهاية الخمسينيات أحد رموز الفن الأمريكي.

سيكون المعرض المقام في البندقية أكبر معرض مخصص للفنان دى كونينج على الإطلاق في إيطاليا. وصل الفنان إلى إيطاليا للمرة الأولى في عام 1959، وهو العام الذي شهد أيضا عودته الأولى إلى أوروبا، ثم ذهب إلى روما. (أنسامد).

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