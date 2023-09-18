أول معرض فردي للفنان الفرنسي جي آر في روما

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - يستضيف فندق سانت ريجيس في العاصمة الإيطالية روما معرضا بعنوان "فيريتا" وهو أول معرض فردي للفنان الفرنسي جي آر، في الفترة من 15 سبتمبر الجاري وحتى 21 أكتوبر القادم.



يجمع المعرض لأول مرة مجموعة من المشاريع والتقنيات المختلفة وأبرز أعمال جي آر، الذي اشتهر باستخدام تقنية انامورفوسيس أو إعادة تشكيل، وهو تأثير توهم بصري ينتج من عملية إسقاط صورة على مستوى معين بهدف تشويهها بحيث لا يمكن التعرف على الصورة الأصلية إلا من زاوية محددة.



يقدم المعرض آخر أعمال جي آر الجريئة، بالإضافة إلى عمل فني حصري تم إنشاؤه خصيصًا للمعرض ولروما.



وصمم الفنان عملا بعنوان "فيريتا" أو "الجرح"، وهو عمل ضخم يصور شرخا هائلا في قصر ستروزي في فلورنسا، حيث أراد الفنان تجسيد الجرح الذي أحدثه فيروس كورنا في جميع المواقع الفنية في العالم.



ومع ذلك، كانت رسالة جي آر أيضا رسالة أمل، حيث صور تحطيم واجهة المبنى، وكشف عن رواق فناء القصر، وقاعة عرض خيالية مليئة بالأعمال الفنية ومكتبة المعهد الوطني لدراسات عصر النهضة.



ومن خلال المعرض، تمكن سكان فلورنسا الذي كانوا في حالة إغلاق بسبب وباء كوفيد من إعادة الاتصال بتراثهم وتذكر أن كنوز مدينتهم لا تزال تنبض بالحياة خلف الأبواب المغلقة. (أنسامد).





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