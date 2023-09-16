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انتعاش السياحة في إيطاليا في 2023

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - بالنسبة لصناعة السياحة في إيطاليا، يشهد عام 2023 انتعاش سياحة الترفيه في البلاد، خاصة على صعيد السياحة الدولية، ولكن مع انتظار بيانات شهر سبتمبر مع سفر 9 ملايين إيطالي، فإنها لم تتجاوز مستويات عام 2019.

وارتفع عدد الأجانب في إيطاليا بنسبة 3.6%، وذلك وفقا لبيانات مرصد BIT بناء على البيانات الصادرة عن اتحاد الشركات العاملة في قطاع السياحة وبنك إيطاليا ومرصد الفنادق الإيطالية ووزارة السياحة.

في شهر مايو 2023، حقق ميزان مدفوعات السياحة في إيطاليا فائضًا قدره 2.3 مليار يورو، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 (2.0 مليار).

وسجل إنفاق المسافرين الأجانب في إيطاليا 4.7 مليار يورو، فيما بلغ إنفاق المسافرين الإيطاليين في الخارج 2.4 مليار، بزيادة بنسبة 20% و25% على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

بالنسبة لشهر أغسطس، تصدرت إيطاليا قائمة الحجوزات السياحية عبر منصات شبكة الإنترنت بنسبة (43.3%) متقدمة على إسبانيا (42.8%) وفرنسا (30.6%). وفي أغسطس، وصل 702500 مسافر إلى المطارات الإيطالية، بزيادة 1.1% مقارنة بأغسطس 2022. (أنسامد).

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