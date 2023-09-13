فتح حمامات كركلا للزيارات الليلية

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - قررت هيئة الاشراف الخاصة فى روما فتح حمامات كركلا للزيارات المسائية فى الفترة من 14 سبتمبر الى 26 اكتوبر من الثامنة للعاشرة مساءاً.



ويمكن للزوار المشى بحرية فى حديقة السبا ومكاتب العالم الرومانى القديم او المشاركة بجولة ارشادية لاكتشاف منطقة كركلا بين صالات الالعاب الرياضية ومشاهدة الفسيفساء الرائعة التى تكسو المكان.



ويهتم الجمهور بالزيارات المسائية لحمامات كركلا والتى تتجدد كل صيف و خريف حيث يتم فتح الممرات تحت الأرض، التي تم الحفاظ عليها لمسافة حوالي كيلومترين، وهى عبارة عن متاهة من أنفاق النقل الكبيرة، يبلغ ارتفاعها 6 أمتار وعرضها 6 أمتار، حيث توجد ساحات للأخشاب، ومطحنة ، ونظام التدفئة بالأفران والغلايات، ونظام المياه".. (أنسامد).





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