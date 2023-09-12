مهرجان ألعاب الشوارع يعود إلى فيرونا مع توكاتي

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - تحت شعار "العب، العب، العب"، يعود مهرجان ألعاب الشوارع الدولي: توكاتي إلى فيرونا في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، في ساحات وشوارع المدينة.



وينظم هذا الحدث جمعية الألعاب القديمة بالتعاون مع البلدية.



وتشهد الدورة الحادية والعشرون دخول توكاتي إلى "سجل الممارسات الجيدة لحماية التراث الثقافي غير المادي" لليونسكو، والذي انعقد رسميا بالمغرب في 1 ديسمبر 2022، خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2003، أمام 2000 مندوب من 180 ولاية.



ويقول عمدة فيرونا داميانو توماسي "توكاتي هو جزء من تاريخ المدينة، ولكن بهدف إضافي، وهو التغلب على الحاجز بين الأجيال، في وقت أصبح فيه الحوار والاستماع بين الأجيال معقدًا بشكل متزايد".



وأضاف "توكاتي هو دليل على أن أجمل الأشياء تنشأ غالبًا خارج نطاق الإدارات والألوان السياسية، لأنها تعتمد على الأشخاص الذين يعيشون في المدينة، وعلى روابطنا العاطفية، وعلى تقاليدنا، وعلى أثمن ما فينا، والذي هو دائمًا غير مادي". (أنسامد).





Ottieni il codice embed