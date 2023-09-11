أكثر من 11 مليون إيطالي يسافرون لقضاء عطلة في سبتمبر

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - لا يزال شهر سبتمبر جزءا من العطلة الصيفية بالنسبة لكثير من الإيطاليين، حيث يختار 11.5 مليون إيطالي الفترة الأخيرة من الصيف للسفر مرة واحدة أو أكثر، بإجمالي 12.5 مليون رحلة، وينفقون ما مجموعه 5.2 مليار يورو تقريبًا.



ومع ذلك، فإن قيود الأسرة والعمل والدراسة لا تشجع على الإقامة الطويلة في الوجهات السياحية التي يختارها المسافرون، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مرصد السياحة.



في الواقع، تمثل الرحلات التي تدوم 7 أيام أو أكثر 18% من رحلات الإيطاليين المسافرين في شهر سبتمبر، في حين أن أكثر من 60% من الرحلات ستكون لمدة ليلة أو ليلتين على الأكثر.



ومع ذلك، فقد تبين أن السفر في سبتمبر هو خيار مرغوب بشدة، وليس بديلاً مؤقتًا، حيث يعتبر 1 من كل 3 إيطاليين هذا الشهر "أفضل شهر" لزيارة الوجهة المختارة، فيما قال 1 من كل 4 إنهم يفضلون شهر سبتمبر للسفر لأنهم يزورون خلاله أماكن تنبض بالحياة والعروض والفعاليات والمبادرات الثقافية.



في 6 حالات من كل 10 حالات، قرر المسافرون بالفعل في بداية الشهر أين سيذهبون ومع من سيذهبون، كما اختار نصفهم أيضًا مكان الإقامة، بينما أكدوا أنهم أكثر مرونة بشأن الميزانية التي سيتم توفيرها.



يتصدر البحر وجهات السفر لدى 4 من كل 10 إيطاليين، وتأتي بعده المدن الفنية والجبال حيث تمثل 30% من اختيارات المسافرين.



(أنسامد).





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