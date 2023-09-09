قرية بيتريو تستضيف بطولة شطرنج يوم الأحد 17 سبتمبر

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - تستضيف قرية بيتريو في مدينة سيينا الإيطالية النسخة الثانية من بطولة "La Scacchiera di Brandano" للشطرنج يوم الأحد 17 سبتمبر الجاري، لتتحول هذه القرية التي يعود تاريخها للعصور الوسطى إلى رقعة شطرنج كبيرة.



وبهذه المناسبة، ستقام ملاعب المنافسة داخل المركز التاريخي للبلدة، وسيتم وضع ألواح الشطرنج التي سيتنافس عليها اللاعبون في مبنى يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر، على شرفة تطل على وادي فال دورشيا أو تحت برج الحراسة المهيب الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر والذي يطل على المدينة.



وتقام البطولة على مدار يوم كامل، ويتنافس فيها اللاعبون مقسمين إلى مجموعات، ابتداء من الصباح، في مباريات تدار وفق لوائح الاتحاد الإيطالي للشطرنج. بعد جولات الإقصاء، ستقام المباراة النهائية في ساحة باديلي، حيث يتنافس لاعبا المباراة النهائية على رقعة شطرنج عملاقة. (أنسامد).





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