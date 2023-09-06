حديقة الأصوات والعروض في قصر فابرونى في بستويا

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - للسنة الثانية على التوالي، تنبض حديقة الاصوات والعروض في قلب قصر فابرونى في بستويا بالحياة في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر .



يقام مشروع حديقة فابرونى الصوتية برعاية تيمبو ريالى بالتعاون مع بلدية بستويا ومتحف العصر الحديث ومؤسسة منطقة توسكانا ومتحف الفن المعاصرفى فابرونى.



وتقدم تيمبو ريالى للمهرجان فى نسخته الثانية، أفكار ومشروعات غير مسبوقة وذات أبعاد عالمية إلى بيستويا :حيث يشارك الملحن الكبير هانز توتشكو والذي سيصطحب الجمهور بين الموسيقى والاصوات اليابانية والأمريكى ديفيد موس وهو من بين المغنيين الأكثر حداثة للموسيقى المعاصرة وسيسمح للجمهور بمشاركة العازفين من تيمبو ريالى.



وتعتبر مهمة حديقة فابرونى في المزج بين عمارة المكان والموسيقى وإجراء حوار بين الهندسة المعمارية والفضاء مع الموسيقى، وتجربة شكل من أشكال المسرح الصوتي في أماكن جديدة لجمهور جديد. (أنسامد).





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