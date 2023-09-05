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إميليا: فتح كنيسة "ديل جراتزيا" للعبادة بعد ترميمها

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - اقيم مهرجاناً شعبياً لافتتاح كنيسة " بيتا فيرجين ديل جراتزيا" للعبادة بمدينة ستوفيون وهى قرية صغيرة تابعة لبلدية رافارينو في سهل مودينا السفلي.

وكانت الكنيسة، التي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب زلزال عام 2012، أصبحت متاحة للمجتمع مرة أخرى بعد عملية ترميم دقيقة، تم تنفيذها بفضل أموال من المنطقة تصل إلى أكثر من مليون و600 ألف يورو.

يضاف إلى ذلك ما يقرب من 200 ألف يورو من التبرعات من خلال رسائل نصية تضامنية، وهي أرقام مكنت من تنفيذ تدخلات الترميم والتدعيم في مجمع القرن السابع عشر بأكمله، والذي يشمل أيضًا بيت القسيس وبرج الجرس.

وقال رئيس منطقة ايميليا رومانيا ستيفانو بوناتشينى "إنها خطوة أخرى نحو إعادة البناء الكامل للتراث التاريخي والثقافي لأراضينا التي تضررت بشدة من الزلازل التي وقعت يومي 20 و29 مايو 2012 حيث تشكل الكنائس جزءًا أساسيًا منها. (أنسامد).

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