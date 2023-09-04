مسابقة "ويكي يحب الآثار"، الكنائس الإيطالية على رأس القائمة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. سفر
  3. مسابقة "ويكي يحب الآثار"، الكنائس الإيطالية على رأس القائمة

مسابقة "ويكي يحب الآثار"، الكنائس الإيطالية على رأس القائمة

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - الكنائس الأبرشية والمقدسات والمناسك والكنائس والكاتدرائيات والأديرة جاءوا على رأس الطبعة الإيطالية الثانية عشرة من مسابقة "ويكى يحب الاثار" وهي أكبر مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في العالم والتي تضم مصورين محترفين وهواة لتوثيق المعالم الأثرية على ويكيبيديا كومنز.

وتعمل ويكيبيديا والمشاريع ذات الصلة على تعزيز التراث الفني وإتاحته من خلال رقمنته. الصور الملتقطة ستعمل على إثراء الموسوعة الإلكترونية وتشجيع انتشار الثقافة الإيطالية في جميع أنحاء العالم.

ولهذا السبب، فإن النسخة الحالية من المسابقة، وكذلك الشركاء التاريخيين، تتم برعاية مجمع التعليم الكاثوليكى واتحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية.

وقد صرحت يولاندا بينسا، رئيسة ويكيميديا إيطاليا "لقد لعبت المسابقة دائمًا دورًا مهمًا في إيطاليا، وهو ما اعترف به متطوعو مشاريع ويكيميديا والعديد من المؤسسات في كل عام تذكرنا المسابقة بمدى ما يتعين علينا القيام به لجعل "صور الآثار والأعمال الفنية ".

وفى نهاية المسابقة، ستقرر لجنة تحكيم مكونة من خبراء رشحتهم ويكيميديا إيطاليا الصور العشر الفائزة من بين مائتين تم اختيارها مسبقًا من قبل لجنة أولية من المتطوعين. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في نهاية شهر نوفمبر. وستتنافس الصور العشر الفائزة أيضًا في مسابقة "ويكى يحب الاثار لعام 2023".

اعتبارًا من هذا العام، هناك تطبيق جديد، تم تطويره بالتعاون مع متطوعي ويكيميديا إيطاليا. ومن خلال تصميم أكثر اكتمالًا سيسمح للمستخدمين بالبحث عن المعالم الأثرية المشاركة في المسابقة ثم تحميل صورهم.

سيتمكن المستخدم من تصفية المعالم الأثرية - التي تتميز حسب النوع ومستوى التوثيق على ويكيميديا كومنز - للعثور بسهولة أكبر على تلك الآثار التي سيتم تحميل الصور الخاصة بها وإلهامها بشأن الصور التي سيتم تصويرها. يعتمد التطبيق على الخرائط المجانية ويعيد معالجة البيانات من ويكى داتا وويكى ميديا كومنز فهو متاح وقابل للتعديل والتحسين من قبل أي شخص. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط