مسابقة "ويكي يحب الآثار"، الكنائس الإيطالية على رأس القائمة

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - الكنائس الأبرشية والمقدسات والمناسك والكنائس والكاتدرائيات والأديرة جاءوا على رأس الطبعة الإيطالية الثانية عشرة من مسابقة "ويكى يحب الاثار" وهي أكبر مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في العالم والتي تضم مصورين محترفين وهواة لتوثيق المعالم الأثرية على ويكيبيديا كومنز.



وتعمل ويكيبيديا والمشاريع ذات الصلة على تعزيز التراث الفني وإتاحته من خلال رقمنته. الصور الملتقطة ستعمل على إثراء الموسوعة الإلكترونية وتشجيع انتشار الثقافة الإيطالية في جميع أنحاء العالم.



ولهذا السبب، فإن النسخة الحالية من المسابقة، وكذلك الشركاء التاريخيين، تتم برعاية مجمع التعليم الكاثوليكى واتحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية.



وقد صرحت يولاندا بينسا، رئيسة ويكيميديا إيطاليا "لقد لعبت المسابقة دائمًا دورًا مهمًا في إيطاليا، وهو ما اعترف به متطوعو مشاريع ويكيميديا والعديد من المؤسسات في كل عام تذكرنا المسابقة بمدى ما يتعين علينا القيام به لجعل "صور الآثار والأعمال الفنية ".



وفى نهاية المسابقة، ستقرر لجنة تحكيم مكونة من خبراء رشحتهم ويكيميديا إيطاليا الصور العشر الفائزة من بين مائتين تم اختيارها مسبقًا من قبل لجنة أولية من المتطوعين. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في نهاية شهر نوفمبر. وستتنافس الصور العشر الفائزة أيضًا في مسابقة "ويكى يحب الاثار لعام 2023".



اعتبارًا من هذا العام، هناك تطبيق جديد، تم تطويره بالتعاون مع متطوعي ويكيميديا إيطاليا. ومن خلال تصميم أكثر اكتمالًا سيسمح للمستخدمين بالبحث عن المعالم الأثرية المشاركة في المسابقة ثم تحميل صورهم.



سيتمكن المستخدم من تصفية المعالم الأثرية - التي تتميز حسب النوع ومستوى التوثيق على ويكيميديا كومنز - للعثور بسهولة أكبر على تلك الآثار التي سيتم تحميل الصور الخاصة بها وإلهامها بشأن الصور التي سيتم تصويرها. يعتمد التطبيق على الخرائط المجانية ويعيد معالجة البيانات من ويكى داتا وويكى ميديا كومنز فهو متاح وقابل للتعديل والتحسين من قبل أي شخص. (أنسامد).





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