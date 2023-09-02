إيطاليا : مبادرة "السفر مع بنك إيطاليا" عن العملات القديمة

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - ينظم بنك إيطاليا معرضا يوم الأحد 3 سبتمبر في مقره في مدينة ترييستي، يعرض من خلاله سلسلة من العملات الوطنية القديمة من فئات الألف ليرة التاريخية قادمة من متحف العملات في العاصمة روما.



يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن مبادرة بعنوان "السفر مع بنك إيطاليا"، والتي تتيح للمواطنين والزائرين الإعجاب بهذا الرمز الأيقوني، رمز الأصالة الإيطالية، باعتباره أيضًا تحفة فنية جرافيكية، من خلال هذا المعرض المفتوح.



وأوضح المقر المحلي للبنك المركزي الإيطالي، أنه سيتم عرض عينات مختلفة في معرض "حصري" يقام في مدينة ترييستي، لأول مرة في إيطاليا. كما يتضمن المعرض أيضًا نماذج لعملات أصدرتها البنوك الإقليمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. (أنسامد).





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