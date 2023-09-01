"ليو بولين".. الرجل الخفي يعرض في فلورنسا

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - تستضيف صالة السلاح بقصر فيكيو بفلورنسا شخصية "ليو بولين"، المخصصة لمشروع "الاختباء في فلورنسا"، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع البلدية، حتى 18 سبتمبر.



ويطلق على الفنان الصيني ليو بولين اسم "الرجل الخفي"، حيث جعل من التمويه سمته المميزة: حيث يظل بلا حراك مثل النحت الحي، وبفضل الرسم الدقيق للجسم، فهو يمزج جسده تمامًا مع السياق خلفه ثم يسمح لنفسه بالتقاط الصور.



وشاركت المؤسسات التاريخية والثقافية الكبرى مثل ساحة ديلا سيجنوريا ومعارض أوفيزي ومكتبة ماروسيليانا وقصر فيكيو في المشروع الفلورنسي.



تعتبر مبادرة "الاختباء في فلورنسا" جزء من مشروع "الاختباء في إيطاليا" الأكبر، الذي ينفذه الفنان الصيني في إيطاليا، والذي يشمل مدن ميلانو والبندقية وفيرونا وروما وكاسيرتا.



على مر السنين، تم التقاط صوره أمام أهم المعالم الأثرية في العالم، والأعمال الفنية، والمكتبات، ورفوف السوبر ماركت، وجبال القمامة، وفي وسط حشود من المهاجرين.



ووفقا للثقافة الصينية، يعتبر الإنسان جزءا من الطبيعة وفي هذه الأعمال، لا يختفي الفنان، بل في الواقع، ينضم إلى الطبيعة نفسها.



بالنسبة لنائبة عمدة فلورنسا ومستشارها الثقافي أليسيا بيتيني، فإن معرض ليو بولين "يمثل فرصة أخرى لإعادة تأكيد اهتمام المدينة بالحوار بين الماضي والحاضر، وبالفنانين المعاصرين وموضوعات عصرنا، في سياق السياسة الثقافية التي تضع ذلك ضمن أهدافها ذات الأولوية".



(أنسامد).





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