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تجربة فرض رسوم دخول إلى البندقية من العام المقبل

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - صرح عمدة البندقية لويجي بروجنارو إن المدينة الشاطئية ستجرب فرض رسوم دخول لزوار اليوم الواحد بدئاً من العام المقبل.

وقال إن الرسوم لن يتم تطبيقها في ايام معينة مثل سباق القوارب التاريخي أو عيد الفادي، "لأنه ليس من المنطقي تقييد هذه الأحداث التي تستمر طوال اليوم".

وتابع عمدة المدينة بروجنارو إن السائحين الذين يحجزون دخولهم إلى البندقية عندما يبدأ النظام الجديد العام المقبل سيحصلون على خصم على الرسوم.

عانت البندقية لسنوات من السياحة المفرطة مما إضطر سكان المدينة الأصليين إلي تركها.

ومن جهته قال وزير الثقافة جينارو سانجيوليانو مؤخرا إنه "سيدرس فرض" رسوم الدخول المقترحة إلى البندقية والتي من المقرر أن تبدأ العام المقبل لتخفيف الاكتظاظ في المدينة الشاطئية الشهيرة.

وأردف سانجيوليانو: "سأدرس (مقترحات الرسوم)، وسألقي نظرة متعمقة على القضايا ثم سأبدي وجهة نظر محددة. بشكل عام، أقول إن مسألة الاكتظاظ في مدن الفن، الأمر الذي يعرض المدن نفسها للخطر، يجب معالجته".

ولم يذكر الوزير كيف يعتقد أنه ينبغي فرض الرسوم الجديدة المقترحة، قائلا "لن أستطيع أن أقول ذلك إلا بعد أن أدرس الملف بعمق".

ولا تزال قيمة الرسوم قيد المناقشة.

. (أنسامد).

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