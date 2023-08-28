فوربس : بولسينا من بين أجمل 10 مدن صغيرة في أوروبا

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - جاءت بلدة بولسينا الايطالية، الواقعة في مقاطعة فيتيربو والتي تبعد حوالي ساعتين عن روما، من بين أجمل عشر مدن صغيرة في أوروبا، بحسب مجلة فوربس العالمية.



وتعتبر بولسينا المدينة الإيطالية الوحيدة التي جاءت في تصنيف فوربس. كان هذا الاختيار نتيجة لأعمال حماية البيئة وتعزيز التاريخ والتقاليد، بالإضافة أيضًا لجهود الدفاع عن المنطقة والحفاظ عليها.



وتشمل المدن الأخرى، بيبوري في إنجلترا، وبونيفاسيو في فرنسا، وتشيسكي كروملوف (جمهورية التشيك)، وكوشم (ألمانيا)، وإريسيرا (البرتغال)، وهول إن تيرول (النمسا)، رين (النرويج)، وروندا (إسبانيا)، وسيبيو (رومانيا).



وقالت مجلة فوربس : تظهر هذه الجواهر العشرة أن الأشياء الصغيرة يمكن أن تكون جميلة. تقع بولسينا، التي تتميز بتراثها الفني والمناظر الطبيعية والثقافية، على ضفاف بحيرة بركانية تحمل نفس الاسم. (أنسامد).





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