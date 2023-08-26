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مسارات جديدة لزيارة متحف شيناكولو فينشيانو

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - يجري تنفيذ مشروع مسارات جديدة لزيارة متحف شيناكولو فينشيانو من أجل تعزيز تدفقات الزوار والسماح لهم باتباع مسار الرحلة بالكامل دون مغادرة مساحات المتحف على الإطلاق.

بفضل الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود ومساهمة مالية بقيمة 800 ألف يورو قدمتها عائلة بونومي من خلال مؤسستها الاستثمارية، يجري تنفيذ مشروع المسار الجديد بعنوان "من أجل متحف مستدام"، والذي يتم تطويره بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية في ميلانو باستثمارات تقدر بحوالي 1.8 مليون يورو.

وصرحت المديرة الإقليمية لمتاحف لومبارديا إيمانويلا دافرا : بفضل التبرع المقدم من المؤسسة الاستثمارية التي أنشأتها عائلة بونومي، سيكون هناك تحول جذري في مسار الوصول إلى الأعمال في المتحف، مما يجعل تجربة الزيارة أسهل وأكثر شمولية.

لتعزيز تدفق الزيارات إلى تحفة ليوناردو "العشاء الأخير"، من المقرر تعزيز بيئة جديدة مغطاة ومكيفة في القاعة التي تضم اللوحة.

وتابعت إيمانويلا دافرا : سيسمح مسار الزيارة الذي سيتم تنفيذه، بتنظيم أفضل لتدفقات الزائرين، والتمتع بزيارة أفضل وممتعة لرؤية لوحة "العشاء الأخير"، مضيفة أن المشروع سيعمل على زيادة مستويات السلامة البيئية اللازمة لحماية اللوحات في القاعة. (أنسامد).

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