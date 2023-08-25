الحلم بالهواء النقي مع الماموث المعروض في ترييستي

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - بدءا من يوم الجمعة، سيصبح الماموث نجما في مدينة ترييستي، إذ يمكن للزوار مشاهدة هيكل عظمي أصلي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، وطوله 5 أمتار، ويمكن رؤيته بزاوية 360 درجة.



كما سيتم عرض وحيد القرن والبيسون والميغالوسيروس بجانبه. القاسم المشترك هو أن الثلاثة كانوا عمالقة العصر الجليدي.



كل هذا سيكون من خلال معرض "العصر الجليدي" الذي تستضيفه ترييستي حتى 9 سبتمبر.



والخميس، قُدمت المبادرة الجديدة لشركة "زيوك" في ترييستي وهي شركة رائدة في إعادة بناء البقايا الأحفورية الكبيرة، بالتعاون مع بلدية ترييستي ومنطقة فريولي فينيتسيا جوليا. وسيتم إقامة المعرض في القاعة ذات الأعمدة، في الساحة المركزية.



يهدف المعرض لفتح نافذة على الزمن المختفي، وإظهار الحياة والأنظمة البيئية وتطور الثدييات الكبيرة والبشر الأوائل.



سيتمكن الزوار من متابعة مسار المعرض بشكل مستقل، مدعومًا بلوحات تعليمية مترجمة أيضًا إلى الإنجليزية والسلوفينية ويمكن قراءتها عبر رمز الاستجابة السريعة المخصص.



وسيقترح متحف التاريخ الطبيعي في ترييستي، كجزء من المبادرة، إقامة معرض مخصص بعنوان "العصر الجليدي على منطقة الكارست". سيتم في هذا القسم شرح كيف كان شكل كارسو في العصر الجليدي من خلال الأفلام والمعروضات. (أنسامد).





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