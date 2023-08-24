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اكتشاف معبد روماني في مدينة الكاتب المسرحي الشهير بلاوتوس

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - سيشهد مهرجان أيام التراث الأوروبي، المقرر عقده بين 23 و24 سبتمبر، مفاجئة مع تقديم عرض ثلاثي الأبعاد لمعبد يعود إلى العصر الروماني، مرفق بمباني مجاورة تعود إلى أوائل العصور الوسطى، تم اكتشافهم ماهرا في سارسينا، (بورلي تشيزينا)، مسقط رأس الكاتب المسرحي الشهير، ماكيوس بلاوتوس، وفي حالة ممتازة.

وعلق وزير الثقافة، جينارو سانجيوليانو، على هذا الاكتشاف بالقول إنه يعد "كنزًا أثريًا مهمًا يمكن أن يقدم معلومات قيمة عن تاريخ وتطور منطقة جغرافية معينة".

وتابع، "يمكن أن يكشف عن تاريخ غني من المستوطنات والتغيرات الثقافية والتحولات في المجتمع على مر القرون"، مضيفا، أنه "مساهمة مهمة في فهمنا للماضي ويمكن أن يكون له آثار مهمة على البحث التاريخي والأثري، الذي نعمل على تعزيزه بنتائج استثنائية في جميع أنحاء إيطاليا".

أتاحت الأنشطة، التي أدارتها هيئة الإشراف على الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية (Abap) في مقاطعات رافينا وفورلي تشيزينا وريميني، التعرف على بقايا هيكل كبير رباعي الزوايا يمكن ربطه بمبنى عبادة من العصر الروماني، يعود تاريخه الأولي إلى القرن الأول قبل الميلاد.

تكمن الطبيعة الاستثنائية لهذا الاكتشاف أيضًا في حالة صيانته: هيكل واحد مهيب في مسارات أفقية من كتل الحجر الرملي، تم تحديده على أنه المنصة التي يجب أن تقف فوقها جدران مبنى العبادة القديم، (أنسامد).

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