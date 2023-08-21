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نجاح فيلم "حورية البحر الصغيرة" ينعش السياحة بشمال سردينيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - قال ليبيرو مونتوني، المدير العام لفنادق ومنتجعات دلفينا، إن نجاح فيلم "حورية البحر الصغيرة" الذي أنتجته شركة ديزني، ينعش السياحة في شمال مدينة سردينيا الإيطالية، منوها أن هناك اهتمامًا كبيرًا باستكشاف الأماكن التي تم فيها تصوير الفيلم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبيرو مونتوني مديرعام فنادق ومنتجعات دلفينا، وهي سلسلة فنادق متخصصة لقضاء العطلات في شمال سردينيا منذ 30 عاما، تعليقا على اتجاهات التدفقات السياحية والنتائج الأولية بعد بضعة أشهر من إصدار الفيلم.

وتابع : بالإضافة إلى الطلب الكلاسيكي على السياحة في سردينيا، أصبح لدينا توجهات لسياحة الأفلام مع طلب متزايد ليس فقط من الدول الأوروبية وإيطاليا، ولكن أيضًا من الأمريكتين، منوها : سيتمكن ضيوفنا من تجربة سحر هذه القصة الخيالية الخالدة من خلال برنامج من الأنشطة في منشآتنا الأقرب إلى مواقع تصوير الفيلم.

يضم البرنامج مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية وسحرها البري، ما بين الشواطئ الكاريبية والمنحدرات والخلجان المنعزلة، والتي جاءت في الخلفية للفيلم الجديد لوالت ديزني. (أنسامد).

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