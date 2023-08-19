ألفونسينا روسو تعرب عن سعادتها بأعداد زوار الكولوسيوم

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - أعربت مديرة حديقة الكولوسيوم الأثرية الإيطالية، ألفونسينا روسو، عن سعادتها بالنسبة للبيانات الخاصة بأعداد الزائرين للموقع الأثري في منتصف أغسطس، وهو يوم عطلة في إيطاليا بمناسبة احتفال الإيطاليين بعيد انتقال العذراء.



وقالت روسو في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" : نحن سعداء للغاية وراضون عن هذه البيانات الخاصة بالزيارات في منتصف أغسطس، حيث يؤكد الكولوسيوم دوره كأيقونة، مشيرة إلى أن أحدث الأعمال التي تم إنجازها، مع المصعد البانورامي والمعرض في الطابق السفلي، تشكل بوضوح عامل جذب مهم للجمهور.



وتابعت أن الكولوسيوم موقع أثري ليس له أيام عطلة أو إجازات يغلق خلالها، باستثناء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مضيفة : على الرغم من أن الاحتفال برأس السنة هذا العام تزامن مع الأحد الأول من الشهر، وهو الأحد الذي تكون فيه متاحف الدولة مفتوحة ومجانية، فقد ظل الكولوسيوم مفتوحا في تلك المناسبة أيضًا.



وأردفت ألفونسينا روسو : على عكس متاحف الدولة الأخرى، فإننا ليس لدينا أية أيام إغلاق أسبوعية ونقوم بإجراء أعمال الصيانة خلال ساعات الإغلاق. (أنسامد).





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