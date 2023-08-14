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الموسم الصيفي لأوبرا روما يسجل أرقاما قياسية

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - حقق الموسم الصيفي لأوبرا روما (مهرجان كاراكالا) الذي اختتم فاعلياته يوم الخميس الماضي بالعديد من العروض في محتلف الجوانب الفنية لأول مرة من الأوبرا إلى موسيقى الجاز ومن الموسيقى السمفونية إلى المسرح والسينما، نجاحًا كبيرا لم يشهده منذ عام 2001، حيث بلغت مبيعات التذاكر 115 980 تذكرة مع إجمالي عائدات تقدر ب 6.7 مليون يورو.

وارتفعت مبيعات التذاكر بمقدار 5267 تذكرة عن العام الماضي الذي بلغت فيه مبيعات التذاكر 110 713 وبمقدار 9288 تذكرة مقارنة مع عام 2019 (أي قبل تفشي وباء كورونا) حيث بيعت 106 692 تذكرة.

قال المشرف على المهرجان فرانشيسكو جيامبروني لوكالة "أنسا" : تختتم هذه النسخة من المهرجان بنجاح جماهيري كبير. الآن أصبح كل شيء جاهزًا لجولة سبتمبر في اليابان، البلد الذي يحب إيطاليا كثيرًا مع توسكا وأوبرا لا ترافياتا وفيردي وبوتشيني وزيفيريلي وفالنتينو، مما جلب العلامة التجارية الإيطالية إلى هذا البلد.

وأضاف أنه بعد ذلك مباشرة، سيستأنف العمل لافتتاح الموسم الجديد في 27 نوفمبر مع أوبرا مفيستوفيليس، مشيرا إلى أن دار الأوبرا في روما لا تتوقف، بل تتطلع إلى المستقبل وتسعى لتحويل مهرجان كاراكالا إلى فاعلية عالمية قادرة على جذب جمهور كبير والمساهمة في المشروع الثقافي للمدينة والبلد.

كما حقق المهرجان نجاحًا كبيرا بين السياح، حيث كان عددهم يشكل حوالي 30% من الجمهور، 23% منهم من الأجانب. كما ارتفع عدد الحضور ممن هم دون الأربعين من العمر (30% من إجمالي الحضور). (أنسامد).

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