ألبانيا، الوجهة السياحية الجديدة المفضلة للإيطاليين

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - أصبحت ألبانيا الوجهة الجديدة المفضلة للإيطاليين الباحثين عن وجهات جديدة لقضاء العطلة، خاصة مع تنامي الرغبة في استكشاف أماكن جديدة خلال العامين الماضيين والسفر مرة أخرى بعد انتهاء وباء كورونا ومع وجود أكثر من ثلاثين مطارا إيطاليا مرتبطا بالعاصمة الألبانية تيرانا.



اختار أكثر من 600 ألف سائح إيطالي، ألبانيا لقضاء العلطة في عام 2022، بزيادة 72% مقارنة بعام 2021 (و30% مقارنة بعام 2019 أي قبل كورونا). وزار 310 الآف سائح إيطالي ألبانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 57% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



يقول بينكو غياتا، وهو صحفي ومرشد سياحي وطني معتمد وخبير في السياحة الثقافية مولود في تيرانا : هناك العديد من العوامل التي ساعدت ألبانيا الواقعة بين البلقان والبحر الأبيض المتوسط، لتصبح وجهة سفر شهيرة، من بينها منظر البحر الساحر الذي يمكن الوصول إليه بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التراث التاريخي والثقافي الثري.



وتابع : من المؤكد أن تكلفة قضاء العطلة في ألبانيا أقل من تكلفة إيطاليا: أنا هنا على الشاطئ على ساحل البحر الأيوني في بلادي.



يمكنني أن أحصل على مظلة في الصف الأمامي مع مقعدين للتشمس لا تتجاوز 10 يورو في اليوم. ويتراوح متوسط ;;سعر سمك الدنيس المشوي في هذا الامتداد الساحلي من 10 إلى 12 يورو، وهي نفس تكلفة طبق سمك القد، فيما تبلغ تكلفة طبق السلطة 3 يورو والبيرة 2.50 يورو.



وتطرق بينكو غياتا، الذي يعيش ويعمل في تورينو بإيطاليا، لبعض المشاكل التي تواجه قطاع السياحة في ألبانيا، لعل من أهمها غياب القدرة المادية للتعامل مع السياحة الجماعية بالإضافة إلى نقص البنية التحتية والطرق السريعة وغياب المدارس الفندقية القادرة على تدريب الكوادر المؤهلة. (أنسامد).





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