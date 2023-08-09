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  3. غرفة التجارة:16.4 مليون إيطالي في إجازة في أغسطس

غرفة التجارة:16.4 مليون إيطالي في إجازة في أغسطس

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - أكد مرصد غرفة التجارة الايطالية انه من يونيو إلى سبتمبر ، يميل 28 مليون إيطالي لقضاء عطلة واحدة على الأقل ، ليصبح المجموع 60 مليون مغادرة ، مما يولد إجمالي إنفاق يبلغ حوالي 41 مليار يورو.

تم تأكيد تقليد عطلة أغسطس عندما اكد 16.4 مليون ايطالى على قيامهم بعطلتهم هذا الشهر، بإجمالي إنفاق في الميزانية يبلغ 14 مليار يورو. تشير البيانات الى انه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، نما التواجد السياحي في إيطاليا بنسبة 15٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، ولكن مقارنةً بالشهرين الماضيين ، تشير كل من بيانات التواجد واستطلاعات السوق إلى تباطؤ التدفقات السياحية على إيطاليا.

وتشير غرفة التجارة الى : ثلاثة عوامل تتحكم فى النتائج وهى ان الموسم بدأ متأخرًا ، حيث اتسم شهري مايو ويونيو بظروف مناخية غير مواتية، ثم المشكلات اللوجستية المتوطنة التي أثرت قبل كل شيء على النقل الجوي وأخيرًا ، التضخم المرتفع الذي ، على الرغم من أنه في مرحلة انخفاض كبير ، من خلال تضخيم وزن النفقات الإلزامية ، يقلل من مساحات الاختيار للاستهلاك المتعلقة بوقت الفراغ ، وخاصة الترفيه والثقافة والسياحة.

في أغسطس ، ظلت أسبقية الوجهات الوطنية مستقرة حتى إذا تم تأكيد عودة السفر إلى الخارج بعد الوباء: لا يزال 7 من كل 10 إيطاليين ، حتى هذا الشهر يفضلون البقاء داخل البلاد بينما في نصف الحالات ، يتم اختيار البحر ، قبل كل شيء لقضاء العطلات لمدة 7 أيام أو أكثر.

(أنسامد).

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