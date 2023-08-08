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تقليل عدد زوار فيلا ديل بيلبيانيلو

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - تقرر خفض اعداد الزائرين لفيلا ديلبيانيلو في مقاطعة تريميزينا وهي ملكية تابعة لصندوق البيئة الإيطالى وذلك من خلال فرض شراء تذاكر خاصة من موقع الويب الخاص بالهيئة.

وسيتراوح العدد المتاح للزيارة بين 150 إلى 200 شخص كل ساعة وعدد إجمالى يصل إلى 1200 يوميا بإنخفاض 30% عن المتوقع هذا الموسم والذي يحدد بحوالي 2000 زائر يومياً وإلى 40 ألف زائر متوقع في شهر اغسطس.

وستستقبل الفيلا هذا الشهر عدد أقل من المتوقع بمقدار 10 ألاف زائر سيتم توزيعهم بشكل متساو بفضل أسبقية الحجز.

وتعد تلك خسارة اقتصادية كبيرة للمؤسسة الغير ربحية والتي كانت تحقق 170 ألف زائر سنوياً يصبون لصالح الثقافة الإيطالية.

ويرجع خفض عدد الزائرين إلى ضرورة الحفاظ على الفيلا من الأخطار التي تتعرض لها والتشويه للمكان والتقليل من قيمته التاريخية.

وقد تم تصوير عدد كبير من الأفلام التسعينات في قاعات الفيلا وحدائقها. (أنسامد).

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