ترشيح مسرح أولمبيكو ليكون ضمن المعالم الوطنية

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - تقدم فلاديميرو ريفا، العضو المنتدب لمجمع فيتشنزا السياحي، باقتراح لترشيح مسرح أولمبيكو في فيتشنزا ليصبح من المعالم الوطنية، وذلك بعد دوره كمروج سابق لترشيح مبنى بازيليكا بالاديانا الذي تم تصنيفه ضمن المعالم الوطنية في عام 2014، بعد عملية استمرت ثلاث سنوات.



وصرح عمدة فيتشنزا جياكومو بوساماي : يتمتع مسرح أولمبيكو بكافة السمات ليكون من المعالم الوطنية، كما حدث مع بازيليكا بالاديانا في عام 2014، مضيفا : ولهذا نحن نؤيد ترشيح المبنى الذي يروج له فلاديميرو ريفا والذي يحظي بتأييد العديد من برلمانيي فيتشنزا من القوى السياسية المختلفة.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى الاعتراف بقيمة هذا العمل المعماري الذي يحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم، حتى أن بعض عناصر العمارة في بازيليكا بالاديانا كان مصدرا للالهام في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، ولبعض المعالم الرمزية هناك.



وتابع : تعتزم إدارتنا تعزيز المعرفة بأقدم مسرح مغطى في العالم والذي تعتبر فيتشنزا محظوظة لامتلاكها له. (أنسامد).





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