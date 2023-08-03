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تحديد عدد زوار فيلا ديل بالبيانيلو بسبب الزيارات المفرطة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - تسبب العدد المفرط للسياح القادمين لزيارة بحيرة كومو في إيطاليا في إقدام المسؤولين على وضع سقف يومي للزيارات لفيلا ديل بالبيانيلو التابعة لصندوق البيئة الإيطالي والمطلة على البحيرة.

وأعلن القائمون على الفيلا إلى وضع سقف 1200 زائر يوميا، أي 30٪ أقل من عدد الزائرين في الوقت الحالي.

كما سيضطر الزائرون للحجز عن طريق شراء تذكرة على موقع الانترنت الخاص بالفيلا، وسيتم قبول بين 150 إلى 200 زائر كل ساعة.

ووصل العدد المحد أقصى خلال هذا الموسم، بمتوسط زيارات يزيد عن 2000 زائر.

وسيقود هذا التقييد إلى خفض الزيارات لهذا الموقع الهام الذي يشكل موردا ماليا لصالح الثقافة الإيطالية.

وبحسب بيان، فإن الحد من الدخول هو الطريقة الوحيدة لحماية الفيلا من فائض السياحة المتزايد على بحيرة كومو، وذلك من أجل الحفاظ على هذا الأصل الاقتصادي من "الخطر الجسيم". (أنسامد).

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