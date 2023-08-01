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سياحة ذوى الاحتياجات الخاصة إيطاليا بين العشرة الأوائل

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - تقع ايطاليا من بين اكثر 10 دول فى العالم التي تسهل حياة السائحين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة لوجود وسائل نقل عام مجهزة وخدمات منظمة خاصة المصاعد فهي تقف علي نفس مستوى امستردام وباريس و لندن التى تقع على راس القائمة.

وفقًا لمسح أجرته Class CNBC وشمل ما يقرب من 4000 شخص من ذوي الإعاقات الحركية جاءت ايطاليا.

ويشير البحث الى ان ايطاليا بها 13 مليون و نصف بنى اكثر من 70 بالمائة منها قبل 1980 واكثر من 50 بالمائة عام 1970 .

ووفقاً للبحث الى ان ايطاليا بها 13 مليون و نصف بنى اكثر من 70 بالمائة منها قبل 1980 واكثر من 50 بالمائة عام 1970 .فقد تم تزويدها بالمصاعد الصغيرة والسلالم المتحركة لتسهيل الحركة والوصول اليها خاصة للاشخاص الذين يستخدمون الكراسى المتحركة.

ويشير المسح الى انه فى عام 2050 سيكون هناك 3.5 مليار شخص فى العالم فى حاجة الى المساعدة بسبب الصعوبات الحركية والشيخوخة والامراض المزمنة وهى قضية حساسة تلقي بظلالها على جميع قطاعات التشغيل الرئيسية بما فى ذلك السياحة . (أنسامد).

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