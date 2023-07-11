إيطاليا: تنامي السياحة البحرية وعطلات 2023 على متن القوارب
ويتضمن المشروع 17 مساراً مستوحاة من الطرق القديمة والتي يمكن للمسافرين الذين يمتلكون قارباً او استأجروا واحداً استخدامها.
ويؤدى هذاالنوع من السياحة الى زيادة الانشطة الاقتصادية من شمال إلى جنوب البلاد.
وتقام مسابقة "أبونتامينتو إن أدرياتيكو" وهي حدث رياضي غير تنافسي للترويج للسياحة البحرية على سواحل البحر الأبيض المتوسط في الفترة من يونيو إلى منتصف يوليو عبر البحر الادرياتيكى وترسو في المناطق السياحية وتجمع لبن الملاحة واكتشاف المناطق النائية بخصائصها الثقافية والغذائية خاصة النبيذ. (أنسامد).