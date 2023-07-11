إيطاليا: تنامي السياحة البحرية وعطلات 2023 على متن القوارب

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - وقعت وزارة السياحة الإيطالية اتفاقاً مع هيئة السياحة الحكومية يقضى بأن يعهدوا إلى الوكالة الرسمية لاتحاد غرف التجارة الإيطالية بالترويج للسفر إلى إيطاليا تحت شعار "اكتشف إيطاليا التي لا تعرفها".



ويتضمن المشروع 17 مساراً مستوحاة من الطرق القديمة والتي يمكن للمسافرين الذين يمتلكون قارباً او استأجروا واحداً استخدامها.



ويؤدى هذاالنوع من السياحة الى زيادة الانشطة الاقتصادية من شمال إلى جنوب البلاد.



وتقام مسابقة "أبونتامينتو إن أدرياتيكو" وهي حدث رياضي غير تنافسي للترويج للسياحة البحرية على سواحل البحر الأبيض المتوسط في الفترة من يونيو إلى منتصف يوليو عبر البحر الادرياتيكى وترسو في المناطق السياحية وتجمع لبن الملاحة واكتشاف المناطق النائية بخصائصها الثقافية والغذائية خاصة النبيذ. (أنسامد).





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