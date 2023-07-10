إيطاليا : توفير ما يصل إلى 20% على رحلات الطيران

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - مع ارتفاع أسعار الرحلات الجوية التي تلوح في الأفق خلال العطلة الصيفية للإيطاليين، قررت جمعية الدفاع عن المستهلكين الإيطاليين إطلاق دليل لمساعدة المواطنين على التوفير عند شراء تذاكر الطيران.



وقالت الجمعية في مذكرة لها إنه من خلال اتباع بعض القواعد البسيطة والتحلي بالمرونة فيما يتعلق بمواعيد الرحلات وأوقات المغادرة، من الممكن تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى 20% من تكلفة التذاكر.



واشارت، "تكمن القاعدة الأولى التي يجب اتباعها للحصول على هذه التوفيرات، في التخطيط الجيد للعطلة، وشراء التذاكر قبل موعد المغادرة بوقت طويل والتحقق من الأسعار، ليس فقط على مواقع شركات الطيران ولكن أيضًا عبر المنصات المختلفة حيث تقدم الوكالات تذاكر بأسعار أقل".



وبينت جمعية الدفاع عن المستهلكين الإيطاليين، أن أقل تكلفة للمغادرة تكون بين يومي الاثنين والأربعاء، بينما الأحد هو أسوأ يوم في الأسبوع، منوهة أن أفضل وقت لحجز رحلة طيران أقل تكلفة هو الساعة 2 صباحًا. (أنسامد).





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