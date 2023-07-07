العثور على رأس رخامي في ساحة أوجوستو إمبيراتور في روما

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - عثر علماء الآثار الذين ينقبون في ساحة أوجوستو إمبيراتور في روما على رأس رخامي سليم، بحسب ما أعلن عمدة العاصمة، روبرتو جوالتيري.



وبين جوالتيري في منشور عبر حسابه على فيسبوك، "تواصل روما تقديم شهادات ثمينة من ماضيها: رأس رخامي رائع سليم، تم العثور عليه للتو خلال الأعمال الجارية في ساحة أوجوستو إمبيراتور، التي يشرف عليها مكتب مدير المدينة للتراث الثقافي".



وأضاف أن "علماء الآثار والمرممون مشغولون الآن بتنظيف ودراسة الاكتشاف".



ويشير الشعر المتجمع والملامح الدقيقة إلى أن الرأس الرخامي لامرأة شابة. وساحة أوجوستو إمبيراتور هي موقع الضريح الذي بناه الإمبراطور الروماني أغسطس عام 28 قبل الميلاد. كانت الساحة موضع الحفريات ومشاريع إعادة التأهيل الحضري لسنوات عديدة. (أنسامد).





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