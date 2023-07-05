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السفينة "امريجو فيسبوتشي" تصل مرسيليا، في جولتها العالمية

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 5 - روما - وصلت سفينة التدريب الإيطالية "امريجو فيسبوتشي" الى ميناء مرسيليا الفرنسي الكبير المطل على البحر الأبيض المتوسط;;، وهو أول ميناء في جولتها حول العالم.

أعلنت السفارة الإيطالية في باريس، والقنصلية العامة لإيطاليا في مرسيليا والبحرية، أنها المحطة الأولى في جولة كوكبية تعبر خلالها سفينة التدريب التاريخية للبحرية 27 دولة و 31 ميناء في فترة 20 شهر.

بعد 14 عاما، تعود السفينة الشراعية إلى الميناء الفرنسي الذي أسسه الإغريق القدماء باسم نابولي بالإضافة إلى مكان تجذير العديد من المهاجرين الإيطاليين في القرن الماضي، من اليوم وحتى 7 يوليو في محطة الرحلات البحرية في مرسيليا.

وستكون السفينة وسيلة لتطوير وتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والجامعية، لا سيما في مجال البحث العلمي وحماية النظام البحري، وتعزيز أهداف اليوم العالمي للمحيطات، كما ستكون السفينة الشراعية أيضا وسيلة للترويج لترشيح روما لمعرض إكسبو 2030.

وقد رحبت سفيرة إيطاليا في فرنسا إمانويلا داليساندرو بهم قائلا "مرحبا بكم "امريجو فيسبوتشي" في فرنسا وقائدها، الكابتن لويجي رومانيولي، وجميع أفراد الطاقم".

وأضافت أن "إيطاليا وفرنسا تشتركان في صداقة متينة وعميقة ويوحدهما تقليد إبحار يعود الى قرون كثيرة، وتجدد بالتزام مشترك بحماية البيئة للمحيطات". (أنسامد).

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