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عطلات هادئة في وادى انتلفى شمال ميلانو

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 3 - روما - يقع وادى انتلفى بين بحيرة كومو ولوغانو فى شمال ميلانو وهو "جسر أخضربين بحيرتين" يوفر عطلات استرخاء ورياضة واستجمام لجميع أفراد الأسرة.

يربط الوادى بين طبيعة "المنطقة والذوق '' ذي الحدين: يرتبط الطعام والنبيذ ارتباطًا وثيقًا بالشركات التي تتعاون في كثير من الأحيان مع الملاجئ والمزيد من المطاعم التقليدية لتزويد المنتجات التي ينتهي بها المطاف في القوائم المحلية.

تم إثراء الوجهة أيضًا بالعديد من المسارات بين القرى والكنائس الصغيرة وأماكن اعتكاف النساك وأماكن النوم وأماكن تذوق التخصصات المحلية وخدمات تأجير الدراجات الإلكترونية والمعدات الرياضية.

من بين المسارات الأكثر شيوعًا التي يجب اتباعها "مسار التعبيرات" ، وهو مسار يجمع بين الغابات والفن والسياحة .

ويمكن الذهاب في رحلة على طول الطريق المؤدي إلى "كهف الدب" مع جولات بصحبة مرشدين على بعد بضع مئات الأمتار من قمة مونتي جينيروسو في الأراضي السويسرية حيث يمكن الوصول إليه سيرًا على الأقدام على طول المسار.

وبالنسبة لأولئك الذين يحبون المشي في الطبيعة ، هناك العشرات من المسارات التي يجب اتباعها بين سانتا جوليا وقرية كلاينو كون أوستينو كما يعد "مسار جبال لارياني" ممتعًا لاستكشاف كامل أراضي بحيرة كومو.

بالإضافة إلى الرحلات ، من الممكن القيام بأنشطة رياضية أخرى: لعب الجولف على منطقة لانزو الخضراء ، والذهاب لركوب الخيل ، والنزول إلى أسفل التل على دراجة جبلية والاستمتاع في منتزه كاجليو للأدغال. (أنسامد).

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