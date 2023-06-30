إيطاليا: الجبل على القوائم الرئيسية لقضاء العطلات الصيفية

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - بعد البحر، أصبح هناك تزايد كبير للإقبال على الجبال، حيث تشكل فرصة لاستنشاق الهوا النقي والمشي والعيش في وسط الطبيعة. واليوم المزيد والمزيد من الإيطاليين وكذلك الأجانب يفضلون قضاء عطلتهم الصيفية في جبال إيطاليا.



بدا اختيار قضاء العطلة الصيفية في الجبال وكأنه اتجاه متجه إلى الانخفاض في سنوات ما بعد Covid-19 ، لكنه ليس كذلك، "فمن بين الإيطاليين الذين سيأخذون إجازة في صيف عام 2023، ما يصل إلى 15.2٪ منهم سيقضونها في جبال الألب"، بحسب ماسيمو فيروتزي، مسؤول في شركة جي أف سي التي تنظم رحلات تزلج على الجبال، في تصريحات لوكالة أنسا.



وتشكل هذه الأرقام زيادة بنسبة ٢.٧٪ بالمقارنة بالأرقام المسجلة خلال الصيف الماضي، حينما فضل ١٢.٥٪ الصعود للجبال خلال الإجازات.



بشكل عام، تشير التوقعات إلى أنه وإن كانت البداية بطيئة نوعًا ما، فإن البيانات ستكون إيجابية لفترة يوليو / أغسطس- مع تركيز من السياح الإيطاليين ، خاصة في أغسطس - وبالتالي امتداد جيد لموسم الصيف حتى سبتمبر وجزء جيد من أكتوبر".



وبين المسؤول أن الاتجاه الإيجابي سيكون ملحوظا في كل مكان ولكن بعض التفاصيل تظهر فيما يتعلق بالمناطق الإقليمية.



وفيما يتعلق بمنطقة جبال الألب الشمالية الغربية، تشير التوقعات إلى زيادة كبيرة في السياح الأجانب - ألمانيا وفرنسا، وكذلك السياح من بريطانيا العظمى حتى نهاية فترة يونيو/يوليو.



وأيضًا في وجهات جبال الألب الشمالية الشرقية، من المتوقع حدوث زيادة في السياح الأجانب- الألمان والسويسريين والبولنديين والتشيك والأمريكيين. (أنسامد).





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