انطلاق مهرجان شارع بومبى حتى 2 يوليو

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - انطلق مهرجان "شارع بومبى"ويستمر حتى 2 يوليو ويشارك به 23 فنان من فنانى الشوارع من بلدان مختلفة وفيه تدب الحياة في الشارع ويتحول الفن إلى محرك للتغيير ليوجه رسالة سلام.



ويقدم المهرجان أيضاً السينما والموسيقى والثقافة ويقام في المركز التاريخى وفي المنتزه الأثرى للحفريات ويعتبر أقوى مزيج من الفن والسياحة.



وقالت كارمين لو سابيو مديرة البلدية، "يعتبر مهرجان شارع بومبي عنصراً إضافياً في برنامجنا الذي يرى انهيار الحدود، وبفضل المهرجان أيضًا نحصل على التأثيرات المرغوبة للترويج للسياحة والثقافة".



وأشار العمدة، بعد تسليط الضوء على ما تم بيعه في المدينة على هامش المهرجان ومن حيث الغرف المشغولة بالآثار الإيجابية، إلى مذكرة التفاهم مع الحديقة الأثرية وتلك التي ستنشأ عن أحدث اتفاقية مع شركة مارينا دي ستابيا والتي في الواقع تمنح الحياة في ميناء بومبي. (أنسامد).





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