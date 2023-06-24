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معرض الفن الدولي لبينالي البندقية "الأجانب في كل مكان"

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 24 - روما - تقام النسخة الستين من معرض الفن الدولي لبينالي البندقية في الفترة من 20 أبريل إلى 24 نوفمبر 2024 تحت عنوان "الأجانب في كل مكان"، برعاية أدريانو بيدروسا، المدير الفني لبينالي البندقية، وذلك حسبما أعلن روبرتو تشيكوتو، أمين المعرض ورئيس بينالي البندقية.

جاء عنوان بينالي الفن 2024 مأخوذا من سلسلة من الأعمال التي ابتكرتها منذ عام 2004 مجموعة كلير فونتين Claire Fontaine، التي نشأت في باريس ويقع مقرها في باليرمو. يضم المعرض مجموعة من المنحوتات بألوان مختلفة تحمل عبارة "الأجانب في كل مكان" بلغات مختلفة.

جاء اقتباس هذا العنوان من اسم مجموعة في تورينو تحمل الاسم نفسه، والتي حاربت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ضد العنصرية وكراهية الأجانب في إيطاليا.

يقول بيدروسا : يتم تنظيم المعرض في سياق يشهد فيه العالم أزمات متعددة الأشكال تتعلق بحركة ووجود الأشخاص داخل البلدان والأمم والأقاليم والحدود وتعكس المخاطرالتي يهربون منها في اللغة وتعبر عن الاختلافات والتفاوتات المشروطة بالهوية والمواطنة والعرق والجنس والحرية والثروة.

وتابع : أينما ذهبت وأينما كنت، ستلتقي دائمًا بالأجانب، نحن وهم موجودون في كل مكان، مضيفا : بمناسبة بينالي الفن 2024 سنتحدث عن الفنانين الذين هم أنفسهم أجانب ومهاجرون ومغتربون ولاجئون، ولا سيما أولئك الذين انتقلوا بين جنوب وشمال العالم. (أنسامد).

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