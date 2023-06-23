إيطاليا: حدائق تقدم جولات لاكتشاف أسرار الزهور والحشرات

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - تعتمد حياتنا على النباتات، وتحتاج النباتات إلى الملقحات للتكاثر والبقاء على قيد الحياة، حيث تعتبر عملية مليئة بالأسرار.



وفي السياق الحضري الحالي، من المهم التوقف ومراقبة هذه العملية الرائعة. وتقدم الدورة العشرين لمهرجان الانقلاب الصيفي في حدائق لومبارديا النباتية فرصة لا تتكرر هذا العام مخصصة بالكامل لأصدقاء الملقحات، كما يشرح العنوان "لأصدقاء المدن من الزهور والنحل".



من 18 إلى 25 يونيو ، تقدم حديقة "لورنزو روتا" وحديقة "ريزيا ألبين" النباتية في بورميو، وحديقة بريرا النباتية، وحديقة "سيتا ;;ستودي" النباتية في ميلانو وحديقة بافيا النباتية تقويمًا خاص بالزيارات، بما في ذلك جولات إرشادية وورش عمل لجميع الأعمار، لاكتشاف أسرار الزهور والحشرات، وأبطال عملية تكاثر وبقاء الأنواع النباتية والحيوانية والبشرية.



وتركز حديقة بيرغامو النباتية "لورنزو روتا" على دورات - كلها مجانية، مع الحجز عبر الإنترنت على الروابط المشار إليها على موقع www.reteortibotanicilombardia.it - ;;في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت 24 والأحد 25 يونيو.



في يوم السبت الساعة 4.30 مساءً، يدعوك قسم Città Alta إلى ورشة عمل للأطفال والكبار "الزهور والملقحات: الأشكال والألوان والتنوع البيولوجي"، مع معلمة الحديقة النباتية ميشيلا ليدي، لفهم استراتيجيات نمو النباتات واكتشاف الأشكال الرئيسية للزهور بالنسبة لنوع الملقحات التي يجب أن تجذبها.



ويوم الأحد، يقدم قسم Città Alta ورشة عمل للأطفال من سن 6 سنوات فما فوق. (أنسامد).





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